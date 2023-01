L’Inter batte il Milan e si aggiudica la Supercoppa Italiana 2023. I nerazzurri di Simone Inzaghi – quattro finali vinte su quattro nella competizione – schiacciano tre a zero i rossoneri di Stefano Pioli e si portano a casa il trofeo. Ma quanto guadagna chi vince questa coppa? Ecco quanto vale il premio per la Supercoppa Italiana 2023, con i relativi incassi.

Premio Supercoppa Italiana 2023: quanto vale il trofeo

La Supercoppa va all’Inter. I nerazzurri dominano in lungo e in largo e, grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro, si portano a casa la soddisfazione di aver vinto un derby, e soprattutto una coppa dal prestigio e dal valore immutati.

Ma non si tratta solo di gloria: ovviamente, chi vince la Supercoppa guadagna anche una cifra consistente. Del resto, non siamo ipocriti, la partita si è giocata in Arabia Saudita per questioni di marketing, e perché l’offerta arrivata dal Medio Oriente è stata cospicua.

Sì, perché già prima di scendere in campo, come riporta “Money.it”, Milan e Inter hanno potuto incassare 1,5 milioni in più rispetto a quanto elargito lo scorso anno.

Quanto guadagna chi vince la Supercoppa: quali sono gli incassi

Inoltre, il contratto siglato dalla Lega con il Ministero dello Sport saudita e la Sela Sport che si occupa dell’evento, prevede infatti un assegno complessivo da 7,5 milioni: i due club si divideranno così 3,5 milioni a testa.

Il montepremi complessivo di 7,5 milioni di euro comprende un 10% che andrà nelle casse della Lega di Serie A, vale a dire 750.000 euro. Restano così 6,75 milioni di euro da suddividere tra Milan e Inter.

E dunque, a quanto ammonta il premio per la Supercoppa Italiana 2023? Quanto guadagna chi vince il trofeo? Conti alla mano alla vincente spetterà poco meno di 3,4 milioni di euro mentre chi perderà si consolerà con un tesoretto un po’ più basso (poco al di sotto della soglia dei 3 milioni).