Calcio, De Laurentiis: “Bari in Serie A? Lo cederemo solo a chi darà garanzie”

Durante un intervento al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Aurelio De Laurentiis ha affrontato il discorso multiproprietà. Nonostante le voci su interessamenti milionari per l’acquisizione del Napoli, De Laurentiis ha ribadito l’intenzione di cedere il Bari in caso di promozione in Serie A.

«Io lotto per equiparare il sud al nord – ha sottolineato De Laurentiis -, e non a caso sono proprietario anche del Bari. Mi chiedono spesso cosa succederà se, visto che è secondo in classifica, sarà promosso in Serie A. Lo cederemo, a qualcuno che sarà in grado di gestire una scuola di calcio come si gestisce un’opera dell’ingegno».

Bari, dal fallimento al vertice in Serie B

FilmAuro, società di produzione cinematografica della famiglia De Laurentiis, rilevò il titolo sportivo dei biancorossi ad agosto 2018, un mese dopo il fallimento della Fc Bari 1908. Dopo aver vinto il campionato di Serie D, la compagine biancorossa ha disputato tre stagioni in Serie C, ottenendo la promozione in B nel 2022. In questa stagione il Bari è in piena lotta per il sato diretto in Serie A.