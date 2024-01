Bari Grande Amore è più di un inno, è una dichiarazione d’amore per la città e per la squadra di tutti i baresi. La canzone, scritta da Sabino Bartoli, Vito Strippoli e Luca Rana, e cantata dai ragazzi della Curva Nord, è diventata il simbolo della passione e dell’orgoglio dei tifosi del Bari, che la intonano a squarciagola prima, durante e dopo le partite. Scopriamone insieme il testo, ma anche gli accordi per suonarla.

L’inno di Sabino Bartoli: la storia della canzone dei tifosi baresi

Sabino Bartoli è un attore, musicista e cantante barese, noto per aver interpretato il film L’Ariamara, diretto da Mino Barbarese, e per aver partecipato a fiction televisive come La Squadra e Fuori di me. Bartoli ha composto l’inno del Bari nel 2008, in occasione del centenario della fondazione del club. Una canzone che esprime il forte legame tra la squadra e la città, il sogno di raggiungere grandi traguardi e la fede incrollabile nei colori biancorossi.

Ma anche un inno che racconta la passione, la speranza, la gioia e il dolore di una tifoseria che non si arrende mai, che crede nei propri colori e che ama la propria squadra e la propria città. Ascoltarlo mentre viene cantato a squarciagola da 60mila persone è senza dubbio un’emozione che ogni appassionato di calcio dovrebbe provare.

Il testo completo di Bari Grande Amore

Per permettervi di impararne le parole a memoria, ecco il testo completo della canzone.

Ho dedicato la mia vita

I momenti più felici

Ad inseguire un sogno, il mio sogno

Quante volte mi hai deluso

Non importa, io ci credo

E io vivo il mio sogno Bari, grande amore

Bari, unica e sola

Bari nel nostro cuore

Non ti lasceremo (non ti lasceremo)

Da sola Facci sognare ancora

Facci gridare ancora

(Facci gridare ancora)

Bari nel nostro cuore

Non ti lasceremo da sola mai Quanti viaggi con gli amici

Tanti posti sconosciuti

Tutti uniti e innamorati di un sogno

Canto sempre con orgoglio

Anche quando sono stanco

Mai nessuno può distruggere il mio sogno Bari, grande amore

Bari, unica e sola

Bari nel nostro cuore

Non ti lasceremo (non ti lasceremo)

Da sola Facci sognare ancora

Facci gridare ancora

(Facci gridare)

Bari nel nostro cuore

Non ti lasceremo (non ti lasceremo)

Da sola mai Bari nel nostro cuore

Non ti lasceremo (non ti lasceremo)

Da sola mai Bari nel nostro cuore

Non ti lasceremo (non ti lasceremo)

Da sola mai

Gli accordi per suonare correttamente Bari Grande Amore

Parlavamo di suonarla: ecco, dunque, gli accordi di Bari Grande Amore. Attraverso questo specchietto potrete apprendere come suonare l’inno del Bari con chitarra, ukulele, pianoforte o mandolino. Che dire: c’è solo da divertirsi!