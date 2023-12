Poche volte un coro è così identificativo da rappresentare un’intera tifoseria. È questo il caso dei tifosi dell’Angri, che di “Corri Cavallino” hanno fatto una vera e propria bandiera. Un grido d’amore, di supporto alla squadra che scende in campo, e un omaggio al simbolo della squadra, appunto il Cavallino.

Corri Cavallino, il coro dei tifosi dell’Angri è un vero e proprio inno: il testo

La tifoseria dell’Angri è conosciuta per il suo fervente supporto locale. Situata nella città di Angri in Campania, questa squadra ha una base di tifosi molto legata alle tradizioni e alla cultura locale. Non essendo quella grigiorossa una delle squadre più famose o di alto profilo in Italia, i suoi sostenitori devono ovviamente dare il massimo per portarla agli onori della cronaca.

Una cosa è certa: il tifo del Cavallino è davvero imponente. Il settore del “Novi”, ma anche gli spalti dove si collocano i sostenitori angresi, vibrano di passione grazie a un sostegno compatto, colorato e rumoroso. Con, appunto, Corri Cavallino come inno di battaglia.

“Dagli anni passati in Promozione ad oggi, noi siamo ancora qua, tifando la squadra del mio cuore, dài Angri, tu sei la mia città! Lotta con il cuore, gioca con amore, sudala ‘sta maglia grigiorossa! Corri Cavallino, non fermare mai la mia passione” è il testo di questo coro tutto da imparare.