Sono settimane che sta spopolando sul Web il nuovo coro dei tifosi della Nocerina, tratto dalla canzone “T’amo amore t’amo” di Salvo Nicolosi. “Amore mio, dài, non essere gelosa”, è il mantra che i sostenitori molossi stanno ripetendo ormai da settimane, allo stadio come in strada. Ma da dove nasce questo tormentone? E come fa il coro dei tifosi della Nocerina?

Qual è la canzone da cui è tratto il coro: testo e significato del brano

La popolarità del nuovo coro dei tifosi della Nocerina, basato sulla canzone “T’amo amore t’amo” di Salvo Nicolosi, è un esempio perfetto di come la cultura calcistica si intrecci con quella musicale, creando momenti di unione e festa tra i fan. L’abitudine di adottare canzoni popolari e trasformarle in cori da stadio non è nuova nel mondo del calcio, ma ogni tanto, una canzone in particolare risuona in modo unico con i tifosi.

Il brano è del 2004 ed è di Salvo Nicolosi, cantante neomelodico palermitano. Il testo di “T’amo amore t’amo” è semplicemente una dichiarazione d’amore da parte di un ragazzo a una ragazza che, a quanto pare, è davvero gelosa.

Amo te

Te sulu a te

Amo te o vo capì

Amo te e non teng a nisciun

Come puoi pensà ca io teness a n’atr

Si u bene a gioia da vita mia

Amo sulu a te sulu a te sulu a te

Gioia da vita mia

Tu ppe me sarai l’unico ammore

Sulamente ccu te me sent chiu felice

Amore mio dai non essere gelosa

T’amo t’amo t’amo credi a me

e dimmi ma perchè con me mo si scuntrosa

T’amo t’amo cosa non farei per te

Amore t’amo t’amo t’amo amore t’amo

T’amo amore t’amo e t’amerò

per sempre t’amo t’amo grande amore t’amo

T’amo t’amo amore vivo solo per te

Veni ca e stamme chiu vicin

Stretti si così adesso l’hai capito

Dolce si mentre me staie vasann

Amo solo a te da gioia sto impazzenn

Amore mio dai non essere gelosa

T’amo t’amo t’amo credi a me

e dimmi ma perchè con me mo si scuntrosa

T’amo t’amo cosa non farei per te

Amore t’amo t’amo t’amo amore t’amo

T’amo amore t’amo e t’amerò

per sempre t’amo t’amo grande amore t’amo

T’amo t’amo amore vivo solo ppe te

Rint a sto core tu restrai

Fragile amore

per sempre t’amo

Stringimi forte io t’amo t’amo amore

Amore mio dai non essere gelosa

T’amo t’amo t’amo credi a me

e dimmi ma perchè con me mo si scuntrosa

T’amo t’amo cosa non farei per te

Tifosi Nocerina, il testo del coro tratto da T’amo amore t’amo

Il nuovo coro dei tifosi della Nocerina “Amore mio, dai non essere gelosa” è dunque tratto da “T’amo amore t’amo”, canzone che in meno di una settimana è diventata tormentone tra giocatori e tifosi rossoneri. Il testo fa così: “Amore mio, dài, non essere gelosa se amo i rossoneri più di te! Ti seguo sempre, che si vinca, o che si perda, insieme torneremo in Serie C!”.