Il destino del Milan nella Champions League è appeso a un filo dopo la sconfitta interna per 1-3 contro il Borussia Dortmund. Il risultato ha lasciato il Milan con 5 punti, al pari con il Newcastle, e ora i rossoneri si trovano di fronte a un compito arduo ma non impossibile per qualificarsi agli ottavi di finale. Il Milan si qualifica se: le combinazioni per passare agli ottavi di Champions.

Il Milan si qualifica se: la vittoria a Newcastle e una sconfitta del PSG e gli altri scenari

Nell’ultima giornata della fase a gironi, il Milan affronterà il Newcastle in trasferta. Il match d’andata tra le due squadre si è concluso con un pareggio a reti bianche, evidenziando una competizione serrata. Per avanzare, il Milan deve vincere questa partita cruciale.

Tuttavia, una vittoria in terra inglese, da sola, potrebbe non bastare. Il PSG, attualmente con 7 punti, giocherà contro il Borussia Dortmund, già qualificato con 10 punti. I rossoneri dovranno sperare in una sconfitta del PSG per poter superare il gruppo.

La situazione è tesa, poiché una vittoria del Milan e una sconfitta del PSG porterebbero il Milan a 8 punti, superando sia il Newcastle che il PSG, garantendo così il loro passaggio al turno successivo. In questo scenario, i risultati dell’ultima giornata saranno decisivi.