Tutto pronto alla Dacia Arena per la sfida tra Udinese e Milan. La sfida, valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45. La sfida Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta TV e streaming su Dazn e Sky e Now Tv.

La Corsa del Milan Verso la Champions League

Dopo aver sconfitto la Roma nell’ultima partita, il Milan si presenta con grande fiducia alla Dacia Arena. La squadra allenata da Pioli ha dimostrato una notevole ripresa in campionato, conquistando tre vittorie consecutive che la proiettano verso un posto sicuro in Champions League. Con una prestazione eccellente contro la Roma, che ha avuto importanti conseguenze per l’allenatore avversario Mourinho, il Milan punta a rafforzare la sua posizione in campionato, mantenendo il terzo posto e tenendo d’occhio le prime due squadre, Inter e Juventus.

L’Udinese alla Ricerca di Punti Salvezza

Per l’Udinese, la partita assume un significato diverso ma altrettanto importante. La squadra deve cercare di ottenere punti cruciali per evitare il rischio di retrocessione, trovandosi attualmente con un solo punto di vantaggio dalla zona pericolosa. Nell’ultimo incontro tra le due squadre, l’Udinese ha ottenuto una vittoria al Meazza, riuscendo a vincere le ultime due sfide contro il Milan in Serie A. Una terza vittoria consecutiva sarebbe un risultato storico per il club friulano.

Dove e Come Guardare la Partita: Udinese-Milan in Diretta TV e Streaming

La partita Udinese-Milan sarà disponibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Gli spettatori possono guardare la partita in diretta TV su vari canali di Sky, come Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, o in streaming attraverso l’app DAZN, SkyGo, e NOW. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. I commentatori per DAZN saranno Stefano Borghi e Fabio Bazzani, mentre per Sky ci saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Formazioni Ufficiali Udinese-Milan

Il Milan, sotto la guida di Pioli, si presenta con un undici confermato dopo la vittoria contro la Roma. Tra le novità, il ritorno di Florenzi tra le riserve. L’Udinese, guidata da Cioffi, affronta diverse assenze significative ma schiera una formazione competitiva, con Okoye in porta e un tandem offensivo composto da Pereyra e Lucca.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.