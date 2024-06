Gli appassionati di calcio hanno finalmente vissuto il tanto atteso appuntamento con «Serie A – Operazione Nostalgia», l’iniziativa che riporta negli stadi alcune delle vecchie glorie del calcio italiano. Sabato 8 giugno, allo Stadio Arechi di Salerno, si sono radunati numerosi ex campioni per una giornata memorabile. Un bellissimo video dal raduno di Serie A Operazione Nostalgia di Salerno con l’ingresso in campo di Totti, Zanetti, Milito, Trezeguet.

La partita di Serie A Operazione Nostalgia a Salerno: Tango-SuperSantos finisce 7-7

Gli organizzatori avevano annunciato con entusiasmo su Facebook che oltre 20mila persone hanno acquistato il biglietto per l’evento di Salerno, promettendo una “bolgia da raduno”. E le promesse sono state mantenute: lo stadio era gremito di tifosi entusiasti, creando un’atmosfera unica e vibrante. La manifestazione «Operazione Nostalgia» ha da anni un grande seguito, riempiendo gli stadi di tutta Italia e riportando sul campo alcuni dei volti più amati del calcio italiano. L’evento è stato un vero successo, regalando ai tifosi una giornata di emozioni e nostalgia, celebrando il grande calcio di una volta.

La partita, spettacolare e ricca di emozioni, è terminata con un avvincente 7-7.

Marcatori:

Trezeguet (S)

Ventola (S)

Totti (S)

Di Michele (T)

Galante (T)

Di Michele (T)

Maini (S)

Fiore (T)

Ventola (S)

Moscardelli (S)

Di Natale (T)

Di Napoli (T)

Maini (S)

Milito (T)

Alcuni dei momenti indimenticabili dal Raduno

L’ingresso in campo di alcune delle leggende del calcio ha suscitato un’ovazione da parte del pubblico. Francesco Totti, il Capitano, ha fatto il suo ingresso tra applausi scroscianti, mostrando ancora una volta il suo carisma e la sua classe che hanno incantato per anni i tifosi romanisti e non solo. Il suo gol da oltre 35 metri ha ricordato a tutti perché è considerato uno dei più grandi. Anche David Trezeguet ha dimostrato di non aver perso il tocco magico, segnando una rete che ha scatenato l’entusiasmo dei presenti. La sua eleganza e il suo senso del gol hanno fatto la differenza in campo.

Tra gli interisti, Diego Milito, il Principe, è stato accolto con grande affetto dai tifosi, che hanno applaudito ogni suo movimento. Il suo gol finale ha suggellato una prestazione straordinaria. E, poi, Javier Zanetti, il Capitano eterno, che ha fatto emozionare i tifosi con la sua presenza. La sua professionalità e il suo impegno hanno illuminato il campo, ricordando a tutti il perché è uno dei simboli dell’Inter e del calcio mondiale.

Pubblicità

Sarebbe impossibile, inoltre, non riproporvi il grande spettacolo dell’ingresso in campo di Roberto Baggio.

Il Divin Codino è stato acclamato dalla folla presente allo Stadio Arechi, che lo accoglie con un grandissimo applauso e uno striscione sulle note di Cesare Cremonini e la sua “Marmellata 25”.