Gli Europei sono alle porte! L’appuntamento più atteso da ogni tifoso di calcio (dopo i Mondiali, ovviamente) sta per prendere il via. Da diversi giorni, ormai, i pronostici si sprecano, cercando di capire “come andrà a finire” questa manifestazione internazionale. Per questo c’è il Uefa Torneo Predictor Euro 2024, il software che permette di fare una simulazione e realizzare la tua Euro 2024 prediction. Ecco di cosa si tratta e come funziona nella pratica.

La simulazione degli Europei 2024: come funziona il software

Andiamo subito nel vivo del Torneo Predictor Euro 2024. Si tratta di un software che permette all’utente di simulare l’andamento degli Europei che stanno per cominciare. In tutto e per tutto, è possibile determinare come andrà il torneo, semplicemente attuando una simulazione dei vari passaggi del turno. Il programma, disponibile sul sito ufficiale Uefa, costituisce il predictor ufficiale per la manifestazione continentale, come fatto per il predictor di Euro 2020.

Come funziona il software? Innanzitutto, bisognerà scegliere la classifica dei sei gironi, singolarmente, per determinare il piazzamento, all’interno del gruppo, delle 24 Nazionali in gara. Posizionando le varie squadre come prima, seconda, terza e quarta, il portale inizierà a generare gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Non basta: a quel punto bisognerà selezionare, delle sei terze classificate dei gironi, le quattro che abbiano ottenuto il miglior punteggio, e che dunque riescano a qualificarsi agli ottavi di finale, appunto, come migliori terze.

Torneo Predictor Euro 2024: realizza la tua Euro 2024 Prediction

Una volta selezionate le squadre in base al piazzamento in classifica, sarà possibile determinare l’andamento degli ottavi di finale. Gli accoppiamenti sono generati, ovviamente, a seconda delle decisioni prese per la fase a gironi. A questo punto, non servirà altro che selezionare le squadre che passeranno gli ottavi di finale, poi i quarti, le semifinali e la finale.

La nostra possibile finale è Inghilterra-Francia. E la vostra?