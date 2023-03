La partita è tiratissima, e le due squadre in campo si sono battute fino all’ultima goccia di sudore. Ma è la Champions League, è la Coppa dalle grandi orecchie, è la competizione in cui nessuno vuole perdere. E allora, la parità assoluta di reti segnate nel computo delle due gare resta tale al 90′. C’è solo una soluzione: l’extra-time. Ma come funzionano i tempi supplementari in Champions League? Scopriamone insieme le regole: la durata, le sostituzioni concesse e altro ancora.

Come funziona l’extra time nella coppa dalle grandi orecchie: la durata dei due tempi

La UEFA Champions League è la competizione calcistica per club più importante d’Europa e ogni anno attira l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alla sua alta intensità e competitività. Non stupisce come molte partite vengano decise solo ai tempi supplementari o ai rigori.

Come potrete immaginare, i tempi supplementari in Champions League vengono giocati solo nei casi in cui la partita è ancora in parità dopo i tempi regolamentari. E, quando parliamo di parità, ci riferiamo ovviamente a una parità assoluta di reti segnate nel computo delle due gare; a tal proposito è utile ricordare come la regola dei gol in trasferta sia stata abolita.

L’extra-time, in questa come in tutte le altre principali competizioni del mondo, è suddiviso in due frazioni di gioco da 15 minuti ciascuna (più eventuale recupero). La durata complessiva è dunque di 30 minuti.

Sostituzioni tempi supplementari Champions League: quante se ne possono fare?

Ma quante sostituzioni si possono fare nei tempi supplementari della Champions League? Dalla stagione 2020-2021, è consentito effettuare cinque cambi in tre slot diversi durante la gara: non è dunque possibile fare cinque cambi in cinque finestre diverse, cioè in cinque momenti diversi.

A proposito dei supplementari: in tale caso, viene prevista l’effettuazione di una ulteriore sostituzione per ogni squadra usufruendo di una ulteriore interruzione della gara durante i tempi supplementari, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare, e tra il primo e il secondo tempo supplementare.