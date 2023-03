Puglia, la provincia di Bari la più visitata dai turisti nel 2022

La provincia di Bari è la più visitata dai turisti della Puglia nel 2022. Lo affermano i dati presentati alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano che emergono dal report 2022 dell’Osservatorio turistico della Regione Puglia. La città metropolitana del capoluogo è in testa alla classifica, in un anno da record per tutta la regione, che supera i livelli pre-pandemia: il 2022 del turismo pugliese è infatti addirittura migliore del 2019.

La provincia di Bari accoglie il 28% degli arrivi regionali, seguita dalle province di Lecce (27%), Foggia (22%), Brindisi (13%), Taranto (7%) e BAT (4%). Emergono ancora ampie possibilità di diversificazione delle vacanze in Puglia, così da decongestionare località in overbooking e andare alla scoperta di nuove destinazioni di grande bellezza. Il podio delle città più visitate, invece, vede Bari in testa, con Vieste al secondo posto e Lecce terza.

Le parole di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia: “La Puglia riporta le lancette del turismo al pre-pandemia. Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell’offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni”.