Inclusione, addio al Reddito di Cittadinanza: arriva Mia

Il Reddito di cittadinanza è ormai ai titoli di coda. La bozza del nuovo sussidio contro la povertà, denonimato Mia (Misura di inclusione sociale), prevede lo stop alle richieste per il reddito di cittadinanza dopo il 31 agosto 2023, ma potrà essere erogato solo fino alla fine dell’anno. La Misura di inclusione sociale sostituirà il Reddito, un provvedimento in 12 articoli che separa le famiglie tra quelle con over 60, minori o disabili e quelle senza queste categorie.

Con la nuova misura per l’inclusione anche i minorenni con almeno 16 anni saranno tenuti all’obbligo di partecipazione attiva, formazione e lavoro, a meno che non siano impegnati in un percorso di studi. Tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni o i minori che hanno adempiuto agli obblighi scolastici saranno tenuti a questo obbligo. Tuttavia, sono esclusi dall’obbligo i beneficiari della Mia over 60 e i componenti con disabilità. Inoltre, i componenti con carichi di cura, come i figli minori di tre anni di età o i disabili in condizioni di gravità, potrebbero essere esonerati dall’obbligo.

Mia, cosa è il nuovo Reddito di cittadinanza: requisiti, a chi spetta e importi

La Misura per l’inclusione attiva (MIA) sarà attiva a partire dal mese di agosto e sarà diversa a seconda della situazione familiare sia per importo che per durata. La bozza prevede che le famiglie senza persone occupabili ricevano un importo più alto (massimo 500 euro) e per un periodo più lungo rispetto alle famiglie con persone occupabili, che dovrebbero ricevere al massimo 375 euro al mese per un massimo di un anno. Inoltre, il tetto Isee per avere diritto al sussidio dovrebbe scendere a 7.200 euro dai 9.360 attuali.