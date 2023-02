Trasporti, venerdì 17 febbraio indetto sciopero nazionale: a rischio bus, metro e tram

Sarà una giornata intensa quella di venerdì 17 febbraio per il trasporto pubblico locale. L’Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto uno sciopero del personale dei trasporti: è stato indetto per 24 ore in diverse città italiane, e potrebbe causare disagi e rallentamenti su metropolitane, autobus, treni e tram.

Si tratta di “mobilitazioni che vogliono rivendicare la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli addetti al settore, principali vittime delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”, ha sottolineato il sindacato.

Nella maggior parte delle città si fermeranno bus, metro e treni dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20 sino a fine servizio. Il servizio sarà garantito solo nelle fasce che comprendono le ore di punta. A Roma la protesta interesserà sia Atac che Roma Tpl. Per bus, tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle saranno possibili interruzione del servizio nelle fasce orarie 8.30-17 e dalle 20 a fine servizio. Possibili ripercussioni anche sul servizio notturno.