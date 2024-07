La stagione dei saldi estivi 2024 è ufficialmente iniziata nella maggior parte delle Regioni d’Italia. Un momento ideale per rinnovare il guardaroba e acquistare articoli di moda a prezzi ridotti, nonché un’ottima opportunità, per i commercianti, per incrementare le vendite e un giro d’affari che, si stima, può superare i tre miliardi di euro. Vediamo dunque quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi 2024, con una panoramica regione per regione.

Quando iniziano e finiscono i saldi estivi 2024: lista completa regione per regione

I saldi estivi 2024 sono iniziati ufficialmente sabato 6 luglio nella maggior parte delle regioni italiane. È importante notare che per quanto riguarda gli acquisti online, le date di inizio e fine dei saldi possono variare a seconda del negozio. Ogni retailer digitale ha la libertà di stabilire i propri periodi di sconto, offrendo ulteriore flessibilità ai consumatori. Vediamo dunque la lista completa, regione per regione, delle date di inizio e fine dei saldi:

Abruzzo: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Basilicata: Dal 6 luglio 2024 al 6 settembre 2024.

Calabria: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Campania: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Emilia Romagna: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Friuli Venezia Giulia: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Lazio: Dal 6 luglio 2024 per 6 settimane.

Liguria: Dal 6 luglio 2024 al 19 agosto 2024 per 45 giorni.

Lombardia: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Marche: Dal 6 luglio 2024 al 1 settembre 2024.

Molise: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Piemonte: Dal 6 luglio 2024 al 31 agosto 2024 per 8 settimane.

Puglia: Dal 6 luglio 2024 al 15 settembre 2024.

Sardegna: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Sicilia: Dal 6 luglio 2024 al 15 settembre 2024.

Toscana: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Umbria: Dal 6 luglio 2024 per 60 giorni.

Valle d'Aosta: Dal 6 luglio 2024 al 30 settembre 2024 per 60 giorni.

Veneto: Dal 6 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

Dal 6 luglio 2024 al 31 agosto 2024. Trentino Alto Adige: Periodi determinati liberamente dai commercianti. In Alto Adige, i saldi si terranno dal 19 luglio al 16 agosto 2024.

Confcommercio: “Prevista una spesa media di 92 euro a persona”

L’Ufficio Studi di Confcommercio prevede una spesa complessiva di circa 3,2 miliardi di euro per i saldi estivi 2024, con una spesa media di circa 92 euro a persona. Secondo Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, questi saldi saranno particolarmente appetibili per quasi 16 milioni di famiglie italiane, le quali si prevede aumenteranno il loro budget mensile per gli acquisti di moda a 202 euro.