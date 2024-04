Il 2024 vede l’introduzione di una misura di sostegno significativa per le famiglie italiane meno abbienti: la nuova social card da 460 euro. Questa iniziativa è stata concepita per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica, soprattutto alla luce degli aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità e dei carburanti. Scopriamo insieme quando arriva questa card, come si può ottenere, i requisiti necessari per l’assegnazione, e cosa è possibile acquistare con essa.

Quando arriva la nuova social card da 460 euro e come richiederla

La nuova social card da 460 euro sarà distribuita automaticamente senza necessità di una domanda esplicita da parte dei beneficiari. L’INPS, in collaborazione con i Comuni, identificherà i destinatari eleggibili basandosi sui criteri di reddito ISEE e sulle informazioni anagrafiche. Le persone aventi diritto saranno contattate direttamente dal proprio Comune per il ritiro della card presso gli uffici postali locali.

La distribuzione della card è prevista per il corso dell’anno in corso, quindi è importante tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali del proprio comune e dell’INPS per non perdere le comunicazioni rilevanti.

Ma cosa si potrà comprare con questo nuovo strumento?

La social card da 460 euro può essere spesa per l’acquisto di alimenti di base come pane, pasta, carne e uova, oltre a beni essenziali come carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. È importante notare che la card non può essere utilizzata per l’acquisto di bibite zuccherate, alcolici, marmellate, medicinali da banco o prodotti per l’igiene personale.

Gli acquisti possono essere effettuati esclusivamente nei negozi che aderiscono all’iniziativa, i quali potrebbero anche offrire uno sconto del 15% sui prodotti acquistati con la social card, rendendo il beneficio ancora più vantaggioso.

Quali sono i requisiti per l’assegnazione della nuova social card da 460 euro

I requisiti per ricevere la nuova social card sono oggettivi: un ISEE inferiore ai 15.000 euro annui, essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e avere almeno un figlio. Tuttavia, chi già beneficia di altri sussidi statali, come la cassa integrazione o l’assegno di disoccupazione, non sarà eleggibile per questa card. La priorità sarà data alle famiglie con figli più piccoli e a quelle con almeno tre componenti, in modo da supportare chi ha maggiori difficoltà e responsabilità familiari.