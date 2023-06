L’estate 2023 non avrà Mondiali né Europei di calcio, ma non per questo non si può dire che non sia ricca di sport. Arrivano, infatti, i Giochi Europei 2023. Una serie di competizioni tutte da seguire, in discipline differenti, che ci porteranno ad appassionarci a tutte le varie gare. Ecco dove vederli in tv e streaming, e dove vedere le gare delle varie squadre dell’Italia.

La storia di questo evento così importante

I Giochi Europei sono un evento multi-sportivo continentale, che vede la partecipazione di atleti provenienti da tutte le nazioni europee. L’evento si tiene ogni quattro anni, similmente al ciclo olimpico.

La prima edizione dei Giochi Europei si è tenuta a Baku, Azerbaijan, nel 2015. Questo evento storico ha rappresentato la prima volta in cui le nazioni europee hanno avuto un proprio evento sportivo continentale multisportivo. La competizione ha visto la partecipazione di più di 6.000 atleti provenienti da 50 Comitati Olimpici Nazionali europei, che hanno gareggiato in 20 sport diversi.

La seconda edizione dei Giochi Europei si è tenuta a Minsk, in Bielorussia, nel 2019. Il programma sportivo si è ampliato per includere ulteriori discipline, con più di 4.000 atleti che hanno gareggiato in 23 sport. La manifestazione ha confermato l’importanza dei Giochi Europei nel panorama sportivo internazionale, attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo.

I Giochi Europei sono considerati un momento cruciale nel calendario sportivo per molti atleti, in quanto rappresentano un’opportunità per competere a livello internazionale e guadagnare una preziosa esperienza in vista degli eventi mondiali come i Giochi Olimpici. Inoltre, i Giochi Europei sono spesso utilizzati come evento di qualificazione per i Giochi Olimpici per alcuni sport, aumentando così la loro importanza nel panorama sportivo europeo.

Per quanto riguarda gli sport rappresentati, si prevede un mix di sport olimpici e non olimpici, tra cui atletica leggera, nuoto, ciclismo, ginnastica, canottaggio, e molti altri.

Dove vedere i Giochi Europei 2023 in tv e streaming

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ha raggiunto un accordo con l’Ebu (European Broadcasting Union) per acquisire i diritti televisivi dei Giochi Europei 2023 che si svolgeranno a Cracovia. Questo segna la seconda occasione in cui una manifestazione internazionale multidisciplinare sarà trasmessa in diretta sul sito del Coni, dimostrando il suo impegno nell’offrire una copertura sportiva al pubblico.

La copertura sarà disponibile sulla piattaforma OTT di Italia Team, e gli spettatori possono seguire gli eventi sul portale. Le trasmissioni inizieranno mercoledì 21 giugno e continueranno fino alla conclusione dei Giochi, con la cerimonia di chiusura fissata per domenica 2 luglio.