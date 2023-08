Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, il cielo regalerà un evento imperdibile agli appassionati di astronomia: Saturno, il maestoso pianeta degli anelli, sarà osservabile nelle sue condizioni ottimali. La sua posizione, in opposizione al Sole rispetto alla Terra, lo porterà alla minima distanza dal nostro pianeta, a poco più di 1 miliardo e 310 milioni di chilometri. Vediamo come fare, dunque, ad osservare Saturno quando sarà visibile dalla Terra.

Saturno visibile dalla Terra, l’opposizione lo renderà osservabile per tutta la notte

Questo spettacolare appuntamento celeste avviene giusto prima dell’arrivo delle nuvole e dopo le stelle cadenti, ma qualche giorno prima della seconda Superluna di agosto, la famosa ‘Luna Blu’. In questa particolare configurazione, Saturno non sarà soltanto molto vicino, ma si illuminerà con una brillantezza speciale, rendendolo il vero protagonista della volta celeste.

L’opposizione rende possibile osservare il pianeta per tutta la notte. Come rilevato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI): “L’opposizione ci consente di osservarlo per l’intera notte, inizialmente a Sud-Est, poi verso Sud nelle ore centrali, e infine a Sud-Ovest prima del sorgere del Sole”.

Come vedere il pianeta con il telescopio

La vicinanza di Saturno alla Terra offre anche un’opportunità rara per gli astrofili e gli astronomi amatoriali. Con la sua “massima luminosità e le maggiori dimensioni apparenti”, gli anelli di Saturno saranno particolarmente visibili e luminosi attraverso il telescopio. L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha sottolineato che, durante l’opposizione, “gli anelli saranno più luminosi del solito, poiché l’ombra delle particelle che li compongono è al minimo”.

E per chi non dovesse riuscire a godersi lo spettacolo nella notte tra il 27 e il 28, non tutto è perduto. La sera del 30 agosto ci sarà un altro evento affascinante: Saturno entrerà in congiunzione con la Luna Blu, offrendo un altro momento magico per gli osservatori del cielo.