Nocera Inferiore, ecco la seconda edizione del “Concerto all’Alba”

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del “Concerto all’Alba” a Nocera Inferiore, in programma sabato 2 settembre alle ore 5 al convento di Sant’Andrea. Un saluto ai presenti e all’intera comunità è arrivato da padre Michele Saraciu, in rappresentanza dei frati cappuccini che vivono lo storico convento nocerino.

«Sono contento di essere qui questa mattina per un evento così bello ed importante per noi e per tutta la città. Sarà anche il modo per congedarmi dall’intera comunità, a cui mi lega un rapporto molto bello. In questi anni abbiamo lavorato senza lesinare energie; ringrazio, anche a nome dei miei confratelli, tutti per l’affetto e la stima dimostrati. Spero – ha concluso padre Michele – che l’esperienza di questo concerto possa continuare anche se noi non saremo presenti, perché il convento oltre ad appartenere ai frati appartiene al popolo».

Si esibirà l’ensemble “Anelli di Saturno”, gruppo nato dieci anni fa e diretto da Antonio Saturno composto prevalentemente da strumenti a corde pizzicate. Sul palco anche il soprano Anna Paola Troiano e Luigi De Nardo all’oboe; l’artista nocerino Mauro Sodano delizierà i presenti con un’estemporanea artistica.

«Abbiamo deciso di riconfermare gli artisti dell’anno scorso che si occupano in chiave classica di brani provenienti dalla tradizione napoletana e di musica estera – ha spiegato Vincenzo Ventura presidente del comitato organizzatore -. Si tratta di un evento dal valore simbolico, un risveglio della comunità a valorizzare il nostro territorio, sia nelle persone che nei luoghi. Il convento di Sant’Andrea osserva dall’alto Nocera crescere, ma le nuove generazioni probabilmente non hanno mai visitato il chiostro o la cappella”.

I biglietti per l’evento sono disponibili, al costo di 10€ esclusi i diritti di preventiva, online sulla piattaforma Etes.it o nei punti vendita Futuransa di Nocera Inferiore (via B.Grimaldi 87) e Nocera Superiore (via Nazionale 859). Il convento di Sant’Andrea sarà raggiungibile grazie al servizio navetta, disponibile anche per i diversamente abili, organizzato dall’associazione di protezione civile “Noi con Voi”; il raduno è previsto nei pressi della chiesa di Sant’Antonio con prima partenza alle ore 4:15.