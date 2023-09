Venezia si prepara ad accogliere una delle sue manifestazioni più attese e amate: la Regata Storica, che si svolgerà domenica 3 settembre a partire dalle ore 15.30. Un evento che non è solo sportivo, ma che incarna la storia e la cultura della Serenissima, facendo rivivere il millenario legame tra la città e l’acqua. Ecco dove vedere la Regata Storica di Venezia 2023: il programma dell’evento.

Il programma della manifestazione con gli orari

Il cuore della manifestazione sarà il Canal Grande, lo spettacolare “palcoscenico” su cui defileranno decine di imbarcazioni addobbate, tra cui le tradizionali bissone come la Floreale appena restaurata, la Serenissima e la Dogaressa. Gondolieri e figuranti in costumi storici daranno vita a un corteo che riempirà di colori e fascino il principale corso d’acqua veneziano.

Oltre 60 imbarcazioni del corteo sportivo delle associazioni remiere cittadine solcheranno le acque di Venezia, vestite con le divise sociali. Una delle presenze più significative sarà quella di una zattera della Fameja dei Zatèr e Menadàs de la Piave di Codissago (Belluno), a testimoniare il gemellaggio con la città di Longarone e a ricordare il legame secolare tra Venezia e le Dolomiti, a 60 anni dalla frana del Vajont.

La Regata Storica di Venezia 2023 si articolerà in diverse regate. Si comincerà alle 15.45 con la regata delle “Maciarele e delle Schie”, seguita da quella dei “Giovanissimi su Pupparini a due remi” alle 16.50. A seguire, alle 17.10 saranno le caorline a sei remi a prendere il via, mentre alle 17.40 toccherà alle “Donne su Mascarete a due remi”. Infine, la regata più agguerrita, quella dei “Gondolini a due remi”, prevista per le 18.10.

Dove vedere la Regata Storica di Venezia 2023 in tv e streaming

La Regata Storica di Venezia 2023 sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, con un programma speciale che inizierà dalle ore 17.00. In alternativa, sarà possibile seguire la Regata Storica in diretta radio su Radio Bruno (FM 92.4) e sulla web radio di Radio Venezia a partire dalle 15.45. Gli esperti della voga alla veneta, Paolo Levorato e Rudi Zugno, insieme a Maria Stella Dona, saranno i commentatori che guideranno il pubblico attraverso le emozioni e le sfide della giornata. Sarà possibile seguire la regata anche in streaming grazie a RaiPlay.