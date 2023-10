Il Natale a Benevento quest’anno promette di essere più luminoso e affascinante con l’introduzione di una novità spettacolare: una ruota panoramica in piazza Risorgimento. La giunta Mastella ha dato il via libera all’installazione della ‘Grande Rou 34’, con vista sulla Rocca dei Rettori e Palazzo del Governo. Scopriamo tutto sulla ruota panoramica di Benevento.

Ruota panoramica a Benevento, Ambrosone: “Possibile che inizi a funzionare dal 13 novembre”

La struttura, che si estenderà per 34 metri in altezza e avrà 24 cabine capaci di ospitare fino a 144 passeggeri, cambia location rispetto alle prime indiscrezioni, che la volevano in piazza Castello. La società HSC Event sarà responsabile della sua installazione, prevista inizialmente dal 27 novembre 2023 all’8 gennaio 2024, ma ora anticipata dalla prima decade di novembre a metà gennaio del prossimo anno.

L’assessore comunale alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, ha sottolineato la possibilità che la ruota inizi a funzionare già dal 13 novembre. Tuttavia, c’è una piccola incertezza in merito, poiché la piazza ospiterà nello stesso periodo gli stand del Benevento Food Festival. Questo potrebbe comportare dei cambiamenti nell’organizzazione e nella sicurezza dell’evento culinario.

Mentre l’entusiasmo cresce, altre attrazioni ed eventi in programma fanno aumentare l’attesa verso il cartellone natalizio sannita. La città si prepara per l’inaugurazione delle celebrazioni il 2 dicembre, con l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale in piazza IV Novembre. Quest’anno vedrà anche il ritorno di Cant’Albero, un evento molto atteso dai cittadini. In piazza Roma, invece, tornerà come da tradizione la pista di pattinaggio della società Wake Up: la messa in esercizio sarà dal 20 novembre al 12 gennaio.

In aggiunta alle festività tradizionali, Benevento introdurrà altre iniziative, come “Le vie dei libri”, con banchetti dedicati all’esposizione di testi per bambini. Gli eventi si estenderanno oltre il centro, con luminarie previste anche nelle contrade cittadine.