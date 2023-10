Il Sinodo dei Vescovi è un’istituzione permanente della Chiesa cattolica creata nel 1965 per aiutare il Papa nella guida della Chiesa. Vi sono tre tipi di Sinodo: Generale Ordinario, Generale Straordinario e Speciale. Prima di ogni Sinodo, viene scelto un tema e i vescovi di tutto il mondo inviano riflessioni e suggerimenti al Vaticano. Dopo il Sinodo, viene redatto un documento finale e, a volte, il Papa scrive un’esortazione apostolica post-sinodale. Sotto il pontificato di Papa Francesco, l’importanza del Sinodo è stata particolarmente enfatizzata. Tutto sul Sinodo dei Vescovi 2023.

Il programma del Sinodo dei Vescovi 2023: tutti i partecipanti

La XVI Assemblea generale del Sinodo dei vescovi, tenutasi dal 4 al 29 ottobre 2023, ha avuto come tema principale la sinodalità, sottolineando la comunione, la partecipazione e la missione. All’evento hanno partecipato 464 figure di spicco, tra cui 365 membri con diritto di voto. È significativo sottolineare che, per la prima volta, 54 donne hanno avuto il diritto di voto. Oltre a questi, c’erano anche alcuni “invitati speciali” senza diritto di voto e 12 delegati fraterni che rappresentano diverse Chiese e comunità. Il cardinale Jean-Claude Hollerich ha svolto il ruolo di relatore generale. Dalla Conferenza Episcopale Italiana sono stati designati cinque prelati, tra cui Mons. Roberto Repole. Gli altri sono: mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara; mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto; mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli; e mons. Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano.

Il testo dell’introduzione della relazione di Sintesi

Riportiamo alcuni stralci del testo dell’introduzione della relazione di Sintesi del Sinodo dei Vescovi 2023.

Care sorelle, cari fratelli,

«noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» (1Cor 12,13). È l’esperienza, colma di gioia e di gratitudine, che abbiamo fatto in questa Prima Sessione dell’Assemblea sinodale, che si è tenuta dal 4 al 28 ottobre 2023, sul tema “Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, missione”. Per la comune grazia del Battesimo, abbiamo potuto vivere insieme con un cuore solo e un’anima sola, pur nella diversità delle provenienze, lingue e culture. Come un coro abbiamo cercato di cantare nella varietà delle voci e nell’unità degli animi. Lo Spirito Santo ci ha dato di sperimentare l’armonia che Lui solo sa generare: essa è un dono e una testimonianza in un mondo lacerato e diviso.

La nostra Assemblea si è svolta mentre nel mondo infuriano vecchie e nuove guerre, con il dramma assurdo di innumerevoli vittime. Il grido dei poveri, di chi è costretto a migrare, di chi subisce violenza o soffre le devastanti conseguenze dei cambiamenti climatici è risuonata tra noi, non solo attraverso i mezzi di comunicazione, ma anche dalla voce di molti, personalmente coinvolti con le loro famiglie e i loro popoli in questi tragici eventi. Abbiamo portato tutti, in ogni momento, nel cuore e nella preghiera, chiedendoci in che modo le nostre Chiese possano favorire cammini di riconciliazione, di speranza, di giustizia e di pace.