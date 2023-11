Ogni anno, con l’avvicinarsi delle festività, la città di Salerno si trasforma in un teatro magico di luci e colori, grazie all’evento “Luci d’Artista”. Questa spettacolare manifestazione, che si svolge, per quanto concerne l’edizione 2023-2024, dal 24 novembre 2023 al 21 gennaio 2024, è un appuntamento imperdibile che attira visitatori da tutto il mondo. L’evento non solo illumina la città, ma la reinventa, creando un dialogo unico tra le sue storiche strade e le moderne installazioni luminose. È una celebrazione che va oltre il semplice decoro natalizio, diventando una vera e propria espressione artistica che unisce la comunità locale e i visitatori in un’esperienza condivisa di bellezza e creatività. Luci d’Artista 2023-2024 a Salerno è davvero qualcosa da non perdere: tutte le info su questo evento.