Anche quest’anno Salerno si è trasformata in una luminosa tela d’arte con l’avvio delle Luci d’Artista il 24 Novembre 2023. Giunta alla sua 18esima edizione, questa spettacolare mostra di luci abbellirà la città fino al prossimo gennaio, promettendo un’esperienza magica per tutto il periodo natalizio. Tutte le info su Luci d’Artista 2023-2024 a Salerno.

Percorso Luci d’Artista Salerno 2023: la lista completa delle opere installate

Quest’anno, la rassegna ha raggiunto nuove vette grazie alla collaborazione con la società Iren e artisti internazionali. Le installazioni, comprendenti oltre 7.100.000 LED e 410 km di cavi, trasformano Salerno in un vero e proprio sogno invernale. Le opere luminose sono dislocate in vari punti della città, ognuna con il proprio tema unico. Ecco l’elenco completo delle opere delle Luci d’Artista di Salerno 2023:

Piazza Sedile Del Campo – La Fata delle Farfalle

Piazza Flavio Gioia – La Danza delle Meduse

Corso Vittorio Emanuele – Mondi

Piazza Vittorio Veneto (stazione centrale FS) – Albero Natalizio con Sfere

Piazza Caduti Da Brescia – Paesaggio Polare

Piazza Gian Camillo Gloriosi – Locomotiva

Piazza Monsignor Grasso – L’albero delle Stelle

Arenile Santa Teresa – Palme Dorate

Piazza San Francesco – Alberi Magici

Via Roma – Alberi Magici

Corso Garibaldi – Alberi Innevati

Via Casalbore – Via Conforti – Giochi d’Acqua

Via Santa Margherita – Via Amendola – Via Sichelmanno – Onde E Vele

Via Rocco Cocchia – Fontane Di Luce

Via Diaz – Via Manzo – Via Quaranta – Le Parole Dei Bambini (di Roberto Castaldo)

Via Del Carmine E Via Principati – Ghirlande e Rami

Area Via Duomo – Angeli

Villa Comunale – Benvenuti ad Animalandia

Via Mercanti – Percorso Fiorito / Le Quattro Stagioni

Via Volpe, Via Nizza – Celebrations

Via Ventimiglia – Via Madonna Di Fatima – Fiocchi di Neve

Piazza Sant’Agostino – Geometrie di Natale

Piazza Portanova – Albero di Natale (inaugurazione a dicembre)

Via Trento – Posidonia – Torrione – Foglie D’argento – Mosaico

Via Porto – Ligea – Pertini – Molo Manfredi – Fiocchi E Stelle

Via Del Pezzo – Mosaico (di Enrica Borghi)

Via Arce – Via Velia – Via Fieravecchia – Mosaico (di Enrica Borghi)

Via Settimio Mobilio – Il Mito (di Nello Ferrigno)

Via Luigi Guercio – Circus (di Luca Pannoli)

Chiesa di Santa Sofia – Largo Abate Conforti – Madonna con Bambino (di Eduardo Giannatasio)

Chiesa del Ss. Crocifisso – Piazza Giacomo Matteotti – Natività (di Eduardo Giannattasio)

Chiesa Del Sacro Cuore – Piazza Vittorio Veneto – L’Annunciazione (di Eduardo Giannattasio)

Piazza Dante Alighieri – Moonlight (di Luca Pannoli)

Piazza Vittorio Veneto (stazione centrale FS) Pulcinella ed Il Topolino (di Enzo Caruso) Don Chisciotte (di Eduardo Giannattasio) Metamorphosis (di Eliana Petrizzi) Il Tuffatore (di Sergio Vecchio) Il Poeta (di Livio Ceccarelli)



Percorso Luci d’Artista Salerno 2023: strade, vie e piazze consigliate

Per i visitatori che desiderano vivere al meglio l’esperienza delle Luci d’Artista, si consiglia un percorso che inizia dalla stazione centrale FS, percorrendo le strade principali come Corso Vittorio Emanuele, Via Roma, e Corso Garibaldi. Questo itinerario permette di ammirare la maggior parte delle installazioni, tra cui gli “Alberi Magici” e le “Fontane Di Luce”.

La città ha inoltre migliorato l’accessibilità per l’evento, con fermate supplementari della metropolitana e collegamenti tramite la stazione d’alta velocità e i bus di Sita Trasporti. Inoltre, per facilitare la sosta, Salerno Mobilità ha creato una pagina dedicata con tutte le informazioni sui parcheggi per Luci d’Artista 2023.

Fino a quando saranno accese le luminarie? Date e orari della kermesse

Luci d’Artista prende il via ogni sera con il tramonto, precisamente alle 17:00, quando le luci iniziano a brillare, avvolgendo la città in un’atmosfera fiabesca. Le luci rimangono accese fino alle 2:00 del mattino, permettendo ai visitatori di godere dell’evento fino a tarda notte.

Questo orario prolungato offre l’opportunità di vivere l’esperienza in modi diversi: una passeggiata romantica sotto le stelle, una serata in famiglia piena di meraviglia o un tour fotografico catturando la bellezza delle installazioni sotto il cielo notturno. Fino a quando rimarranno accese le luci? Luci d’Artista illuminerà Salerno dal 24 novembre 2023 al 21 gennaio 2024.