Arriva un altro McDonald’s a Benevento. Il gigante del fast food inaugurerà un secondo punto vendita nella città sannita, e più precisamente nel quartiere Libertà, dove in zona Santa Colomba – nei pressi dello stadio “Ciro Vigorito” – sorgerà il nuovo ristorante. La data di apertura prevista è quella del 17 novembre, quando avverrà il taglio del nastro.

McDonald’s a Benevento, in arrivo nuovi posti di lavoro

L’apertura del nuovo McDonald’s non è solo una buona notizia per gli amanti del fast food ma anche per l’economia locale, con previsioni di creare tra i 50 e 60 nuovi posti di lavoro. I rappresentanti della catena sono pronti ad avviare le necessarie procedure autorizzative per portare a termine il progetto.

Una conferma, questa, dell’elevato potenziale di mercato identificato nella zona da parte del colosso americano. L’analisi positiva del mercato locale e dei dati economici suggeriscono una prosperità sufficiente per sostenere un altro punto vendita del marchio, che vanta già una posizione in via Pietro Nenni dal dicembre 2019.

I ristoranti McDonald’s della zona attraggono clienti da tutta la provincia, inclusi quelli dalle valli Caudina e Telesina, consolidando il loro successo dopo una precedente esperienza meno fortunata risalente a diversi anni fa.