Il BCT 2023, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, sta per tornare per la sua settima edizione, che promette di essere entusiasmante che mai. Dal 21 al 25 giugno 2023, la città sarà il palcoscenico di numerosi incontri con personaggi di spicco del mondo del cinema e della televisione, proiezioni in anteprima e spettacoli speciali.

Un cast stellare di ospiti, tra cui Checco Zalone, Micaela Ramazzotti, Marco Bocci, Mimmo Paladino, Marco Bellocchio, Luigi Locascio, Can Yaman, Abel Ferrara, e il cast della popolare serie televisiva “Mare Fuori”, illuminerà la scena del festival.

BCT 2023, il programma della kermesse

Il BCT 2023 avrà inizio mercoledì 21 giugno, con Micaela Ramazzotti che omaggerà Anna Magnani con un recital speciale in Piazza Roma. Nello stesso giorno, Marco Bocci presenterà il suo film “La Caccia” in Piazza Federico Torre, mentre Mimmo Paladino svelerà il suo film “Divina Cometa” in Piazza Santa Sofia.

Il 22 giugno vedrà Marco Bellocchio con il suo nuovo film “Rapito”, e un evento speciale dedicato alla serie di successo “Made in Italy” con Luigi Lo Cascio, Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi e altri ospiti in Piazza Santa Sofia. In Piazza Federico Torre, Alessia Mancini parlerà del suo libro “Il sorriso è l’ingrediente segreto”, seguita da un dibattito sul Mondo Food con Giusi Battaglia, Luca Pappagallo e Gesualdo Vercio.

Can Yaman e Checco Zalone a Benevento: tanti ospiti di spessore

Il 23 giugno, l’attore turco Can Yaman sarà in Piazza Roma, e Benedetta Parodi sarà protagonista in Piazza Santa Sofia. Ludovica Nasti, la giovane star de “L’Amica Geniale”, sarà in Piazza Federico Torre, seguita da Abel Ferrara con la proiezione del suo film “Padre Pio”.

Il cast di “Mare Fuori”, con il regista Ivan Silvestrini e il produttore Roberto Sessa, saranno gli ospiti principali del 24 giugno in Piazza Roma. Nello stesso giorno, Fabio Caressa parlerà di sport e calcio in Piazza Torre, dove sarà proiettato anche il film-commedia “Un Matrimonio Mostruoso”, con il regista Volfango De Biasi e gli attori Cristiano Caccamo e Emanuela Rei. Kim Rossi Stuart presenterà il suo film “Brado” in Piazza Santa Sofia.

Il gran finale del 25 giugno vedrà il popolare comico Checco Zalone all’Arena Musa con il suo nuovo spettacolo “Amore+Iva”. Sarà possibile acquistare i biglietti per Checco Zalone su Ticketone.