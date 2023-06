Baronissi, grande successo per l’iniziativa “Giornate dell’Arte” dedicata alle eccellenze del territorio

L’evento “Giornate dell’Arte” di Baronissi ha ottenuto un grande successo, mettendo in mostra talenti locali, tra cui l’artista Federico Petrone, noto come O’Tsunami, Peppe Soks, nonché tante altre eccellenze del territorio. Una rassegna, questa, che combina momenti di musica, sport e divertimento, rivolgendosi principalmente ai più giovani.

L’organizzazione, a cura del Forum dei Giovani di Baronissi, in collaborazione con i rappresentanti dell’I.I.S. Margherita Hack (Francesca Basile, Francesco Capocchione, Luca Russo, Paola Barone, Daniele Del Regno), ha ricreato un momento di aggregazione per i giovani. La rassegna nacque da un’idea degli allora studenti dell’Istituto Hack per dare spazio alla libera espressione artistica. L’edizione di quest’anno si è svolta il 31 maggio e 1° giugno 2023 nel parcheggio di via Don Minzoni a Baronissi, con McDonald’s Fisciano come partner commerciale. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Baronissi, con la direzione artistica a cura di Periferica Konnection.

Tra le eccellenze del territorio che hanno contribuito all’evento c’è il Bar Mediterraneo di Mercato San Severino. Il suo staff ha composto un team che includeva il direttore Ignazio Caracciolo, il noto barman di Montoro Giuseppe Maietta e il suo collega Moreno Villari, che hanno fornito il servizio agli artisti Peppe Soks e O’Tsunami.

In particolar modo, Maietta, molto sensibile a iniziative di questo tenore, ha affermato come l’evento rappresenti “un’occasione fondamentale per ospitare artisti di spicco in comunità come quella di Salerno”.