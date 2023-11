La Toscana si trova al centro di un’urgente situazione meteorologica dopo una perturbazione di forte intensità abbattutasi il pomeriggio del 2 novembre. La provincia di Pisa, tra le aree più colpite, ha registrato allagamenti in molti quartieri, con negozi, case e seminterrati invasi dall’acqua. Dichiarata allerta meteo arancione in tutta la Toscana oggi e per il 3 novembre.

Allerta meteo in Toscana oggi, le ultime notizie: la situazione potrebbe aggravarsi

Secondo un comunicato del governatore della Regione, Eugenio Giani, dopo una riunione di crisi maltempo della Protezione Civile, è stato delineato un quadro di rilevante criticità. Numerosi interventi sono in corso a seguito di allagamenti, frane e smottamenti provocati dalla perturbazione che si estende da Livorno all’Alto Mugello. Giani ha anche informato che circa 3600 utenze sono attualmente prive di corrente, con interventi in corso da parte di Enel per il ripristino.

Ma la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi: è prevista un’ulteriore perturbazione frontale nelle prossime ore, a partire dalle zone di nord ovest della Toscana. La Protezione Civile regionale invita la popolazione alla massima prudenza e sconsiglia spostamenti se non strettamente necessari.

Pisa è in stato di massima allerta, non solo per le precipitazioni ma anche per il forte vento e la mareggiata previsti. Il sindaco Michele Conti ha sottolineato l’importanza della prudenza e ha informato che la Protezione civile comunale è già al lavoro per affrontare ogni emergenza. A seguito delle condizioni climatiche, le scuole a Pontedera e Calcinaia resteranno chiuse il 3 novembre come misura precauzionale.

Gravi allagamenti in diverse località della regione: attivata la Protezione Civile

Prato è stata colpita da un intenso temporale nel pomeriggio, provocando allagamenti diffusi. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti per soccorrere automobilisti intrappolati nell’acqua, in particolare nel sottopasso di via Ciulli. La caduta massiccia di foglie ha ostruito molti tombini, aggravando la situazione e causando chiusure di diversi sottopassi.

Tutte le squadre della protezione civile sono state attivate per monitorare i corsi d’acqua, inclusi Bisenzio, Ombrone, Calice, Calicino e Ficarello. Anche la provincia non è stata risparmiata. Poggio a Caiano riporta allagamenti significativi, in particolare nella zona della rotonda della Pam. Il Comune ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti.

Con l’avvicinarsi di ulteriori perturbazioni e l’elevata criticità già esistente, si raccomanda alla popolazione di mantenere la massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.