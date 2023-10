Meteo, Allerta rossa in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi

Oggi 30 ottobre in buona parte dell’Italia settentrionale previste intense perturbazioni. La nuova ondata di maltempo ha fatto scattare l’allerta rossa della Protezione Civile in Emilia Romagna; arancione in Liguria, Veneto, Lombardia, Toscana e Friuli Venezia Giulia; gialla in Umbria, Piemonte e Trentino Alto Adige. Sull’Appennino emiliano allerta rossa anche per pericolo frane.

Allerta rossa in Emilia per le piene dei fiumi

In Emilia la protezione civile sta monitorando soprattutto la zona del Piacentino e nel Parmense dove l’attenzione si concentra su tre corsi d’acqua: Aveto, Nure e Parma-Baganza. Le intense precipitazioni attese anche per oggi, spiega l’avviso di allerta, faranno raggiungere o superare livelli idrometrici su soglia 3. Negli altri corsi d’acqua del settore occidentale emiliano livelli attesi su soglia 2. Possibili frane, ruscellamenti, rapide piene.

In provincia di Parma è crollato il ponte di Ozanello per via della piena del fiume ingrossato dalle ultime precipitazioni. La struttura si trova sul torrente Sporzana, che collega i territori dei comuni di Fornovo e di Terenzo. Un pilone avrebbe ceduto dopo un’onda avvenuta nel momento di massima piena. Resta chiuso anche il ponte sullo Sporzana nelle frazioni della Salita e di Respiccio. Disagi e danni anche in Liguria per via degli allagamenti, mentre i livelli dei fiumi sono sotto osservazione anche in Toscana.