Fabio Fazio lascia la Rai. Dopo 40 anni di servizio, il conduttore è pronto a cambiare rete televisiva. Questa mossa segna la fine di un periodo lunghissimo, durante il quale ha condotto per vent’anni (dal 2003 al 2023) la popolare trasmissione domenicale “Che tempo che fa” su Rai 3. Ma dove va Fabio Fazio?

La lunga carriera e il successo di Che tempo che fa

Questo cambio di direzione segue le dimissioni di Carlo Fuortes, ex amministratore delegato della Rai, che ha lasciato il suo incarico in seguito all’approvazione del cosiddetto decreto Fuortes. Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri, stabilisce un limite di età di 70 anni per gli amministratori di enti pubblici e società. In seguito all’approvazione di questo decreto, la posizione di sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli è stata assunta dall’ex amministratore Rai, Stephane Lissner.

Nel corso della sua carriera, Fazio ha avuto l’opportunità di intervistare una serie di ospiti di rilevanza internazionale, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, l’attrice Uma Thurman, la cantante Madonna e numerose personalità della cultura italiana, come Mike Bongiorno, Roberto Saviano e Romano Prodi.

Nel suo discorso di addio, Fazio ha espresso la sua gratitudine nei confronti della Rai, affermando: “Non posso che avere gratitudine verso la Rai e non potrei dire nulla contro questa azienda, perché è come se la dicessi a me stesso. Dei suoi 70 anni di vita, 40 la Rai li ha passati con me e io con lei. Grazie a tutti, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo”.

Dove va Fabio Fazio che lascia la Rai: Warner Bros lo attende

Ma dove va Fabio Fazio dopo aver lasciato la Rai? Warner Bros Discovery ha dichiarato che Fazio sarà protagonista sul canale Nove per un contratto quadriennale, e che il suo debutto è previsto per l’autunno prossimo.