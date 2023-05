I Pinguini Tattici Nucleari lanciano la stagione estiva con un nuovo singolo, “Rubami la notte“. Dalla mezzanotte di venerdì 19 maggio, la canzone sarà trasmessa in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie a Columbia Records/Sony Music Italy. Vediamo insieme testo, significato e video di Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il significato del nuovo singolo dei PTN: “Due individui si innamorano mentre fanno la coda”

“Rubami la notte” è nata dalla consapevolezza che per creare una connessione tra le persone attraverso la musica, sono necessari luoghi adeguati, dichiarano i Pinguini Tattici Nucleari. Nella traccia, due individui si innamorano mentre fanno la coda per entrare in un club, ascoltando la musica soffusa che arriva dall’interno e anticipando il momento in cui danzeranno insieme.

L’essenza del messaggio è proprio questa: spazi per ballare, per concerti, locali, pub, rave, festival, club, e così via, rappresentano un patrimonio culturale di immenso valore. Come società, dovremmo impegnarci a preservarli a tutti i costi, perché è in questi luoghi che la musica prende vita, i sentimenti si intensificano e nascono le storie più belle.

Spoiler: c’è un chiarissimo riferimento a Monopoli, brano della band bergamasca del 2019.

Rubami la notte,

voglio stare fuori come al Berghain,

col fuoco non si dorme,

sarà che nei tuoi occhi vedo due smile!

Tu sai di ginger beer, non di Ginger Roger,

oggi resta qui, spezzami la voce.

Non ti posso promettere fiori di loto,

non vorrei diventare passato remoto.

Dicevi che io e te c’abbiam Saturno contro,

pagherò gli astrologi per darti torto!

Cambia la canzone ma noi mai,

io con la Coca-Cola, tu con la tisana Thai!

Rubami la notte,

voglio stare fuori come al Berghain,

col fuoco non si dorme,

sarà che nei tuoi occhi vedo due smile!

Ci sei solo tu,

nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi,

solo tu,

quest’estate ci assomiglia già!

Come i curiosity,

cercami la vita addosso,

e scampati,

come le stelle ad agosto,

e sei un personaggio che è in cerca d’autore,

ma lo sai che non posso _ il tuo nome!

Fammi vedere la tua foto a carnevale, quella al mare,

quella con il broncio e una con lo stronzo che ti ha fatto male,

e poi una foto nonsense,

in questa sei davvero te!

Rubami la notte,

voglio stare fuori come al Berghain,

col fuoco non si dorme,

sarà che nei tuoi occhi vedo due smile!

Ci sei solo tu,

nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi,

solo tu,

quest’estate ci assomiglia già!

Ci amiamo pour-parler,

tu sei un ___ che farò De André,

sulla schiena c’ho la musica al mare,

una cassa in quattro che si perde dentro un rave.

Ci amiamo pour-parler,

tu fingiti Diana che farò Al Fayed,

metterò nei sogni come in fase REM,

non si chiama fine,

è solo l’ultimo jet set!

Rubami la notte,

voglio stare fuori come al Berghain,

col fuoco non si dorme,

sarà che nei tuoi occhi vedo due smile!

Ci sei solo tu,

nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi,

solo tu,

quest’estate ci assomiglia già!