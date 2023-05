È una delle giornaliste e inviate Rai più riconosciute, Felicita Pistilli, in cui si distingue per la sua versatilità e professionalità invariata negli anni. Scopriamo di più su di lei e sulla sua biografia, ma anche sulla sua carriera e su alcuni dei tratti della sua vita privata.

Chi è la giornalista del TG1: biografia e carriera

Felicita Pistilli è nata a Campobasso il 28 aprile 1976. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della sua regione dal 1° ottobre 2003, dopo un periodo iniziale nei media locali, ha dedicato la maggior parte della sua carriera alla Rai, diventando una delle principali inviate del Tg1.

Pistilli è in Rai ormai da tanti anni; lavorando alla tv di Stato ha sempre mostrato un interesse particolare per i temi legati alla difesa delle donne e alla salute. Durante la sua carriera, ha presentato vari servizi su questi argomenti, consolidando la sua reputazione come giornalista impegnata in tematiche piuttosto importanti.

Nell’estate del 2020, la Pistilli ha realizzato un servizio per il Tg1 che ha suscitato molto clamore. Ha intervistato alcuni italiani sui luoghi della movida estiva in Croazia, sull’isola di Pago, su temi legati alla pandemia e alle discoteche. Il servizio ha causato scalpore tra gli utenti dei social media, molti dei quali hanno criticato l’atteggiamento rilassato dei partecipanti alla movida estiva, dato il contesto dell’emergenza Covid ancora in corso.

Felicita Pistilli è sposata e ha dei figli? News sulla sua vita privata e voci sulla sua malattia

Della vita privata di Felicita Pistilli sappiamo davvero poco, visto che la giornalista ci sembra essere una persona davvero riservata. Non sappiamo, infatti, se sia sposata o abbia dei figli, né chi possa essere suo padre. Sui social media, sono circolate anche discussioni riguardanti il fisico della Pistilli, con alcune persone che facevano riferimento a una possibile malattia come l’anoressia.

Addirittura, alcuni hanno ipotizzato la giornalista potesse avere una malattia ancor più grave. Una speculazione, questa, davvero deprecabile, dalla quale occorre prendere le distanze, in assenza di informazioni dalla diretta interessata.