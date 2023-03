Sarà un’altra puntata tutta da seguire, quella di Chi l’ha visto di stasera. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli occuperà la prima serata di Rai 3 anche mercoledì 29 marzo 2023. Al centro della puntata, almeno due casi che tengono in apprensione tutti gli italiani. Scopriamo insieme quali sono le persone scomparse di cui si parlerà nella puntata di oggi, con alcune anticipazioni.

Chi l’ha visto stasera, alcune anticipazioni sulla puntata

La puntata di Chi l’ha visto di stasera tratterà principalmente del caso di Greta Spreafico, cantante rock originaria di Erba, in provincia di Como, scomparsa il 4 giugno scorso mentre si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, per vendere una casa ereditata dal nonno. Da allora non si hanno più sue notizie.

Uno è l’individuo sospettato del presunto omicidio di Greta, fatto che tinge ulteriormente di nero la vicenda. Quali sono gli spostamenti che l’artista ha compiuto nel corso degli ultimi giorni prima della scomparsa? Sappiamo se abbia avuto o meno dei contatti con altre persone? E perché qualcuno avrebbe dovuto uccidere la giovane cantante? Si parlerà di tutti i dettagli che circondano questo mistero a cui i media italiani hanno già dedicato dello spazio negli ultimi mesi.

Gli altri casi trattati nella puntata di oggi della trasmissione di Federica Sciarelli

Non solo il caso di Greta Spreafico, ma anche quello di Raffaele Lioce, residente a Foggia, trovato morto sotto una grande quantità di oggetti accumulati all’interno della sua abitazione. I vicini di casa avevano chiesto l’aiuto dei giornalisti di “Chi l’ha visto?” per far controllare la sua situazione. La tragedia di Foggia ci fa riflettere, ancora una volta, sul problema degli accumulatori seriali, spesso persone che vivono in condizioni di grande solitudine, e che necessitano sicuramente di un supporto concreto da parte della comunità e delle autorità competenti.