Affascinante, bella, preparata. Cintia Doroni è tutto questo e molto di più. La giornalista argentina ha letteralmente conquistato il pubblico di Sportitalia, emittente televisiva dove parla spesso di calcio. Ma chi è questa cronista? Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e le curiosità più interessanti della sua vita privata.

Chi è la giornalista di Sportitalia: biografia, età e origini

Cintia Doroni, a dispetto del dirompente fascino, sembra una persona davvero riservata su di sé. Sappiamo che è nata nel 1993 in Argentina, e che ha sempre avuto una grande passione per il giornalismo. Cintia Doroni, nata nel 1993 in Argentina, è una affermata giornalista e influencer. La sua carriera ha avuto inizio presso Radio MilanInter, per poi proseguire con successo a Sportitalia, dove è diventata un volto noto per le sue analisi sul calcio quasi ogni sera.

Nella sua formazione spicca una laurea in economia e commercio: come apprendiamo dal suo profilo LinkedIn, infatti, Doroni ha conseguito la laurea triennale con lode all’Università di Pisa; titolo, questo, a cui è seguita la laurea magistrale in strategia, management e controllo presso lo stesso ateneo, ancora con lode. La sua altezza si aggira intorno al metro e settanta.

Cintia Doroni, chi è il compagno? News su fidanzato e vita privata

Siamo andati a spulciare il profilo Instagram di Cintia Doroni per scoprire di più circa la sua sfera più intima. Abbiamo trovato una foto dell’agosto 2022 con tale Matteo Michi, che dovrebbe essere il fidanzato della giornalista argentina. Tuttavia, non sappiamo se, al momento, i due stiano ancora insieme. Dunque, non possiamo affermarlo con certezza, anche se non ci sono news circa eventuali altri flirt che la vedrebbero coinvolta. Sappiamo, però, della sua fede nerazzurra: Doroni ha una grande passione per l’Inter e per Mauro Icardi, ex capitano nerazzurro.