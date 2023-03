Ultima serata di “Resta con me“, fiction Rai che stasera arriva al suo finale di stagione. Le ultime due puntate della serie tv nata dall’idea dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha adattato per la TV alcuni dei suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi, sono pronte a stupire i telespettatori. Cosa aspettarci dalla puntata di Resta con me di stasera? Vediamo insieme alcune anticipazioni sulla trama dei due episodi che costituiscono il finale.

Tanti colpi di scena negli ultimi episodi della fiction Rai: la trama degli episodi

L’episodio di oggi è particolarmente intenso, con molte sorprese e colpi di scena. Il Vicequestore Alessandro Scudieri (interpretato da Francesco Arca) e la sua compagna Paola Montella (Laura Adriani) si troveranno a fronteggiare una nuova crisi a causa di un terribile segreto che lui non le ha mai confessato. Inoltre, Scudieri dovrà fare i conti con la possibilità che la morte del padre di Diego sia legata al suo lavoro.

Ci sarà anche Cristiana, la madre del bambino a cui era stata tolta ogni responsabilità genitoriale, con Scudieri che considererà l’idea di abbandonare l’idea dell’adozione, rendendosi conto di dover ancora lavorare sul rapporto con la moglie, e si concentrerà invece sul furto delle reliquie di San Ciro e sulla morte di Daniele Ausello.

Come seguire le ultime puntate di Resta con me di stasera

Tutti collegati, dunque, per seguire l’ultima serata di Resta con me. Stasera andranno in onda entrambi gli ultimi due episodi, in un palinsesto cambiato da Malta-Italia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2024, trasmessa in diretta su Rai 1 nella serata di domenica. Sarà possibile seguire la puntata di Resta con me di stasera collegandosi, dunque, a Rai 1, alle 21.30. Per chi seguirà da streaming, Raiplay metterà a disposizione di tutti gli utenti del portale la diretta sulla piattaforma di trasmissione di contenuti online della Rai, dove è possibile guardare anche gli episodi passati in replica.