Il Festival di Sanremo si prepara a incantare nuovamente il pubblico. L’iconico Teatro Ariston di Sanremo, vero tempio della canzone italiana, si prepara a ospitare una delle competizioni canore più attese d’Europa. Normale, dunque, che attorno a questo evento vi sia tanto interesse da parte dei giornalisti. Ma quando si terranno le conferenze stampa di Sanremo 2024, e come fare a seguirle?

Un appuntamento davvero seguito da tutti gli appassionati del Festival

Il Festival di Sanremo non è solo una vetrina per la musica italiana; è anche un momento di incontro e di scambio culturale, che unisce artisti, professionisti del settore e appassionati di musica. Le conferenze stampa quotidiane offrono un’occasione unica per comprendere meglio il processo creativo degli artisti e le dinamiche che animano il festival.

Come da tradizione, dopo ogni serata terrà una conferenza stampa per discutere le esibizioni dei partecipanti e le valutazioni della giuria. Queste sessioni rappresentano un momento cruciale del festival, offrendo approfondimenti preziosi sulle performance e sulle tendenze musicali del momento.

Dove vedere la conferenza stampa a Sanremo 2024 in tv e streaming

Quest’anno, le conferenze stampa si svolgeranno nella sala Roof del Teatro Ariston, confermando l’importanza di questo spazio per gli incontri con i media. L’organizzazione ha previsto che queste conferenze si tengano ogni mattina, garantendo una copertura mediatica continua e dettagliata dell’evento.

In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nella diffusione di contenuti, RaiPlay offre la possibilità di seguire in diretta ogni conferenza stampa a Sanremo 2024. Tutti gli appuntamenti verranno infatti trasmessi in diretta sulla piattaforma di streaming della Rai. Appuntamento previsto per le ore 12, ogni giorno da lunedì 5 a domenica 11 febbraio. Chi vorrà seguire tutte le conferenze stampa di Sanremo 2024 in tv potrà farlo collegandosi a RaiPlay con una Smart TV, o utilizzando un cavo, o un dispositivo Chromecast, Amazon Fire Stick e similari.