Sarà una delle voci di Rai Radio 2 per il Festival di Sanremo 2024, Diletta Parlangeli. Conduttrice radiofonica, seguirà la kermesse canora sulla radio ufficiale della manifestazione, occupandosi di “Aspettando Sanremo”. Scopriamo dunque chi è, ripercorrendone la biografia e la carriera, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la speaker di Rai Radio 2: la sua biografia e la sua carriera

Diletta Parlangeli è una giornalista professionista italiana. Nata a Modena da genitori pugliesi, è cresciuta a Firenze. Ha iniziato la sua carriera giornalistica come redattrice per due start-up, prima di trasferirsi a Roma nel 2008. Da allora, ha collaborato con testate nazionali sia online che cartacee, occupandosi prevalentemente di spettacoli e tecnologia.

Parlangeli ha condotto programmi televisivi e radiofonici, tra cui “Kudos” su Rai4 e “Play Digital” su Rai1 e Rai2. Nel 2020, ha scritto e condotto il backstage del Primo Maggio. Ha presentato un’innumerevole serie di libri e dischi e condotto un imprecisato numero di eventi, aziendali e non, trasmessi o meno, sempre in diretta. Per completezza alleghiamo anche il curriculum di Diletta Parlangeli.

Chi è Diletta Parlangeli oltre il lavoro: la sua vita privata

Sappiamo qualcosa della vita lavorativa di Diletta Parlangeli, ma non altrettanto della sua sfera più intima. Nonostante ne parlino in tanti, infatti, non sappiamo se la conduttrice radiofonica abbia un compagno o un fidanzato. Alcuni giurano che tra lei e Saverio Raimondo, con cui conduce “Prendila Così”, ci possa essere del tenero. Tuttavia, non abbiamo notizie in merito.