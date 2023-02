I tifosi partenopei facciano i dovuti scongiuri, tocchino ferro, adoperino tutte le scaramanzie possibili. Ma per tutti gli appassionati di calcio non c’è dubbio: il Napoli va verso lo scudetto 2022-2023. Quando manca ancora gran parte del girone di ritorno, non sembra esserci troppa esitazione nell’affermare che gli azzurri stiano meritatamente dominando il campionato. Ecco dunque alcune frasi e immagini per non farsi trovare impreparati. No, “La capolista se ne va” non è l’unica frase simbolo di questo Napoli.

La scaramanzia, questo fattore insito nell’animo dei tifosi azzurri

Ci sono molte ragioni per cui alcune persone possono essere scaramantiche, tra cui l’educazione, le tradizioni familiari, le esperienze personali e l’ambiente culturale in cui crescono. Alcuni riti scaramantici sono vividi in tutto il mondo, ma a Napoli un po’ di più. Nella città partenopea l’interesse per l’occulto e le credenze popolari è sempre stato molto forte, in parte a causa della ricca storia della città, delle sue tradizioni e della sua posizione geografica.

Non possono certo fare eccezione i tifosi azzurri, ai quali affermare che il Napoli vincerà lo scudetto nel 2023 sembra davvero un fatto blasfemo. Ma è davvero innegabile come le coincidenze siano tante: l’Argentina di nuovo campione del mondo, con la terra di Maradona, profeta della storia azzurra, che trionfa nel 2022. Sì, l’ultima volta era accaduto nel 1986, e il Napoli avrebbe vinto lo scudetto nel 1987. La Cremonese in semifinale di Coppa Italia come in quell’anno, e tante altre piccole coincidenze fanno abbandonare anche la cabala. Oltre che un dato inconfutabile: il Napoli sta stracciando il torneo e merita di vincerlo.

Scudetto 2023 al Napoli: le frasi e le immagini per la cavalcata degli uomini di Spalletti

E allora, quali sono le frasi che stanno accompagnando il Napoli verso lo scudetto 2023? Sicuramente, tra tante, spiccano alcuni cori celebri dei tifosi partenopei:

“Un giorno all’improvviso, mi innamorai di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Di tempo ne è passato, ma siamo ancora qua. E oggi come allora difendo la Città”.

“Sarò con te, e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”.

“Oje vita, oje vita mia…Oje core ‘e chistu core…Si’ stata ‘o primmo ammore…E ‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me!”.

“La capolista se ne va!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧿 Ultrazzurro (@ultrazzurro_)