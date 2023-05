Napoli festeggia il terzo Scudetto nella sua storia. La città è stata bardata di stendardi e decorazioni azzurre già diverse settimane fa, con l’esplosione definitiva dopo il pareggio di Udine di giovedì 4 maggio. La grande festa ha contagiato anche gli appassionati del Lotto, che si sono cimentati nella “cinquina azzurra”: cinque numeri legati alla storia del Napoli e ai suoi tre scudetti.

Cosa giocare al lotto per il Napoli campione d’Italia

I numeri prescelti dalla cinquina azzurra sono 87, 90, 23, 3 e 33. I primi tre si riferiscono agli anni in cui il Napoli ha conquistato il titolo di Campione d’Italia, mentre il numero 3 simboleggia la vittoria del terzo Scudetto e il 33 rappresenta gli anni di attesa per il ritorno di questa grande emozione nella città partenopea.

Sembra davvero una cinquina scritta, ma occhio a tutte quelle che possono essere le altre combinazioni. Ad esempio, si potrebbe considerare il numero 9, quello indossato dal capocannoniere del campionato Victor Osimhen, che ha segnato il gol decisivo per lo scudetto. E come trascurare il numero 10, quello appartenente all’unico e solo, quel Diego Armando Maradona che esulterà da lassù per questo successo e per l’Argentina campione del Mondo, nella stessa stagione. Insomma, i numeri da giocare al lotto per il Napoli campione d’Italia sono più di cinque; starà a chi conosce meglio di noi la smorfia interpretarli al meglio per un terno o per una cinquina vincente.