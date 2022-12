L’Argentina è campione del Mondo per la terza volta nella sua storia. L’Albiceleste ha battuto ai tiri di rigore la Francia dopo che la partita, una delle più belle della storia dei Mondiali, è terminata col punteggio di 3-3. Leo Messi corona una carriera irripetibile vincendo anche l’unico grande trofeo che gli mancava, quello del suo mito Diego Armando Maradona: il Mondiale. Ecco dunque la bandiera dell’Argentina campione del Mondo in immagini.

Bandiera Argentina Campione del Mondo: le tre Coppe vinte dalla Seleccion

L’Argentina vince il suo terzo Mondiale. Lo fa in maniera incredibile, superando la Francia in finale. Una Francia, quella guidata da Kylian Mbappé (autore di una fantastica tripletta) che non ha certo demeritato, ma che è stata superata dal cuore dell’Albiceleste e degli undici e più che vestono la sua maglia.

Tanta felicità irrefrenabile, lacrime di gioia per i tantissimi tifosi dell’Argentina in Qatar e per tutti quelli rimasti in Sudamerica. Tanta gioia anche per tanti italiani, viste le simpatie che l’Argentina, tifata da tanti italiani, ha avuto nel corso di questa kermesse mondiale. In tanti, allora, vorranno celebrare la squadra di Scaloni condividendo la bandiera dell’Argentina campione del Mondo. Eccone una con le tre coppe vinte nella storia della Seleccion.