Un vero e proprio delirio. Non potremmo definire altrimenti la situazione ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, dove si festeggia l’Argentina campione del Mondo. Bandiere bianche e celesti, cori per Diego Armando Maradona, e tanto, tantissimo entusiasmo per l’impresa degli uomini di Scaloni, che salgono sul tetto del mondo.

Video festa Argentina a Napoli: il delirio dei Quartieri per l’Albiceleste campione del Mondo

L’Argentina è campione del Mondo. L’Albiceleste di Scaloni supera la Francia in finale ai tiri di rigore. Una vittoria storica, fantastica, che permette a Leo Messi di eguagliare Diego Armando Maradona: dopo il successo del 1986, l’Argentina torna a vincere i Mondiali. Un clamoroso successo, celebrato dagli argentini in tutto il mondo.

Anche e soprattutto a Napoli, dove la festa per l’Argentina è stata grande. Già prima della partita c’erano tantissimi argentini in corteo sulle note di Muchachos, il coro diventato inno dei tifosi sudamericani in questa rassegna iridata. Con loro, tanti napoletani, tifosi dell’Argentina da quando Maradona ha indossato la maglia della squadra di questa città. Un connubio, quello tra Napoli e Argentina, sempre vivo, che questa domenica ha raggiunto forse l’apoteosi.

E così, dopo la gara, Largo Maradona è stato invaso di persone inneggianti alla squadra di Scaloni e Messi, piene di voglia di festeggiare questa impresa. Ecco il video della festa dell’Argentina a Napoli.