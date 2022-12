Calcio, è morto Fabian O’Neill: l’ex Juventus scompare a soli 49 anni

Lutto nel mondo del calcio: è morto Fabian O’Neill. L’ex calciatore aveva 49 anni. L’ex centrocampista è morto all’ospedale di Montevideo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva nei giorni scorsi. A lungo in Italia nel corso della sua carriera, l’uruguagio ha vestito le maglie di Cagliari, Perugia e Juventus.

Morto Fabian O’Neill, la sua carriera e le cause della sua scomparsa

Stando a quanto apprendiamo, O’Neill era ricoverato da giorni in ospedale a causa di un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Queste ultime erano già state rese precarie da una cirrosi epatica che aveva afflitto l’uruguagio. O’Neill aveva infatti a lungo lottato contro l’alcolismo, il suo demone. La figlia Martina, alcuni mesi fa, aveva parlato di un trapianto di fegato come unica soluzione per tentare di salvarlo. Purtroppo, però, le cure di questi giorni sono risultate vane: l’ex calciatore è spirato in ospedale.

Come detto, O’Neill ha vissuto gran parte della sua carriera in Italia: l’ex centrocampista è arrivato nel nostro Paese nel 1995 quando il Cagliari lo acquistò dal Nacional. Dopo cinque anni in Sardegna il grande salto alla Juventus, brillando davvero poco. Nel 2002 il passaggio al Perugia, per poi tornare a Cagliari. Dopo il ritiro, i problemi di salute già citati che lo hanno portato alla morte.