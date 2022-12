L’Argentina è in finale di Coppa del Mondo! Leo Messi e compagni avranno, domenica 18 dicembre, l’occasione di giocarsi il trofeo più ambito nella carriera di ogni calciatore. L’Albiceleste cerca il terzo Mondiale, quello della consacrazione totale e definitiva per uno dei più grandi giocatori di sempre, come il suo numero dieci. Lo fa sulle note dei cori lanciati dai tifosi, come quello dedicato, appunto, a Messi e Maradona. Ecco testo e traduzione del coro dei tifosi dell’Argentina ai Mondiali 2022.

Cosa dice il coro dell’Argentina ai Mondiali 2022: testo e traduzione

Il coro che tanto sta spopolando tra i tifosi dell’Argentina per questi Mondiali è un riadattamento di “Muchachos, Esta Noche Me Emborracho“, del gruppo “La mosca”. Un brano diventato in brevissimo tempo vero e proprio cult per tutti i tifosi dell’Albiceleste, che ogni volta che la loro squadra gioca in Coppa del Mondo adottano un inno per accompagnarla.

Questo il testo del coro:

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas, les volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y el Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

Ma cosa dice il coro dell’Argentina ai Mondiali 2022? Ecco la traduzione in italiano: “In Argentina sono nato, terra di Diego e Lionel. Dei ragazzi delle Malvinas che mai dimenticherò. Non te lo posso spiegare perché non capirai, le finali che abbiamo perso quanti anni le ho piante. Però quello è finito perché nel Maracanà la finale col Brasile l’ha vinta di nuovo papà. Ragazzi adesso sogniamo di nuovo, voglio vincere la terza, voglio essere campione del mondo. E Diego dal cielo lo possiamo vedere, con Don Diego (suo padre) e con la Tota (sua madre), incitando Messi”.