La finale dei Mondiali 2022 si avvicina ormai a grandi passi. L’appuntamento più seguito da tutti gli sportivi del mondo e non solo, previsto per domenica 18 dicembre alle ore 16 italiane, è l’evento calcistico dell’anno. Ci viene facile pensare come la Rai, broadcaster ufficiale per l’Italia, abbia preparato tutto nei minimi dettagli. Ma chi farà la telecronaca della finale dei Mondiali 2022?

Telecronaca Rai per la finale dei Mondiali 2022: il ballottaggio

La Rai segue da sempre le gesta della Nazionale di calcio italiana che, ahinoi, non è presente ai Mondiali in Qatar. Ma ciò, ovviamente, non impedisce ai giornalisti dell’emittente di Stato di seguire la Coppa del Mondo con grande interesse. Mamma Rai, però, non ha ancora reso noti i nomi di telecronista e seconda voce della partitissima del Lusail Iconic Stadium.

E allora, non ci resta che fare un ballottaggio: a chi sarà affidata la telecronaca della finale dei Mondiali? Generalmente, non vengono separate le coppie che hanno figurato durante tutto il torneo. Dunque, se ci sarà Alberto Rimedio (protagonista di una gaffe in Belgio-Canada), voce della Nazionale, ci sarà anche Antonio Di Gennaro, anch’egli telecronista della Nazionale. Allo stesso modo, se ci sarà Stefano Bizzotto, vedremo anche il tanto discusso Lele Adani. Poco probabile, invece, la presenza di Andrea Stramaccioni.

Dunque, due le coppie in ballottaggio:

Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro

Stefano Bizzotto-Daniele Adani

Adani e quel legame con l’Argentina: sarà tra i telecronisti?

Tra Adani e l’Argentina, ormai lo sanno tutti, il legame è molto forte: la seconda voce della Rai è un grande estimatore di Messi e un simpatizzante dell’Albiceleste. Dunque, trovandosi la squadra di Scaloni in finale, potrebbe esserci anche la concreta possibilità che ci sia l’ex difensore a commentare. Staremo a vedere quali saranno le scelte che opererà la Rai; l’unica cosa certa, per ora, è lo spettacolo in campo.