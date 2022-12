Sarà Argentina-Francia la finale dei Mondiali 2022. A raggiungere Leo Messi e compagni è la squadra di Deschamps, che supera il Marocco che ha conquistato i cuori di tutti. Vediamo insieme lo storico dei precedenti tra queste due squadre, data e orario del match, e quale potrebbe essere la telecronaca Rai.

Precedenti Argentina-Francia: lo storico delle due squadre della finale dei Mondiali 2022

La finale annunciata, quella tra Leo Messi e Kylian Mbappé, tra Scaloni e Deschamps, tra Argentina e Francia. Solo tre i precedenti tra queste due squadre alla Coppa del Mondo, con l’Argentina in vantaggio per due a uno. La prima gara si è giocata in Uruguay nel 1930, ed era una partita valevole per la fase a gironi: vittoriosa uno a zero la compagine sudamericana.

Nel secondo incontro, ancora nella fase a gironi, ancora Argentina vincitrice, nel Mondiale che vedrà l’Albiceleste trionfare a Buenos Aires. Chi dimentica, poi, l’ultimo precedente, lo scintillante 4-3 in cui Mbappé ha ridicolizzato a più riprese la difesa della squadra allora allenata da Sampaoli. Anche in questo caso, la vincitrice del match, appunto la Francia, si laureerà campione del Mondo.

Francia-Argentina 0-1 Uruguay 1930 (Girone) Francia-Argentina 1-2 Argentina 1978 (Girone) Francia-Argentina 4-3 Russia 2018 (Ottavi)

Telecronaca Finale Mondiali 2022: chi commenta in Rai?

Tanta attesa anche per quanto concerne la telecronaca della finale dei Mondiali 2022 per questo Argentina-Francia. Ebbene, c’è ancora in corso un ballottaggio: se la coppia di punta della Rai, broadcaster del torneo, è quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, è forte la candidatura di Stefano Bizzotto e Lele Adani, anche in virtù del particolare legame che c’è tra Adani e l’Albiceleste.