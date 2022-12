La Coppa del Mondo in Qatar ha deciso le due direzioni che potrebbe intraprendere. Ne resterà solo una dopo Argentina-Francia, finalissima della rassegna iridata. Tanti i dubbi sulla sfida tra le compagini di Messi e Mbappé, uno su tutti: chi sarà l’arbitro della finale dei Mondiali 2022?

Perché Orsato non può dirigere la finale dei Mondiali 2022, come Lahoz

Sì, tutti noi speravamo in una direzione di gara italiana. E invece Daniele Orsato e i suoi collaboratori non saranno gli arbitri della finale dei Mondiali 2022. Questo perché la squadra arbitrale nostrana ha già diretto la semifinale tra Argentina e Croazia e, dunque, con ogni probabilità non verrà selezionata anche per la finale. Guardando a quanto accaduto nelle passate edizioni della Coppa del Mondo di calcio infatti mai un arbitro che ha diretto la semifinale è stato poi anche designato per la finalissima.

Discorso simile per un altro favorito per arrivare fino in fondo. Ma lo spagnolo Lahoz è stato sospeso dal torneo dopo aver diretto la discussa gara tra Argentina e Olanda, in cui il fischietto ha ricevuto tante proteste dai calciatori in campo.

Quali sono i nomi papabili per arbitrare Argentina-Francia

Restano dunque pochi nomi papabili per l’arbitro della finale dei Mondiali 2022. Non tantissimi, appunto, proprio perché il cerchio si è man mano ristretto. Ci sono Al-Jassim (Qatar), Elfath (Stati Uniti), Gorbal (Algeria), Makkelie (Olanda), Marciniak (Polonia), Taylor (Inghilterra). Dal nostro punto di vista Makkelie e Marciniak ci sembrano in vantaggio rispetto agli altri per esperienza internazionale, ma occhio anche a Taylor. Insomma, si vedrà.