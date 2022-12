Si svolgeranno lunedì 19 dicembre a Roma i funerali di Sinisa Mihajlovic, l’ex allenatore serbo scomparso nella giornata di venerdì dopo una lunga lotta alla leucemia. La cerimonia si terrà in mattinata presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra (o piazza della Repubblica).

Funerali Mihajlovic, prevista diretta tv? Non dovrebbe esserci copertura

Tanta commozione nel mondo dello sport e non solo per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, morto nella giornata di venerdì. Il calcio, la politica, l’Italia in generale, Paese di adozione del serbo, hanno voluto salutare un uomo diretto, capace solo di dire ciò che pensava. Commuovono le parole della moglie Arianna Rapaccioni: “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”.

In tanti vorranno sapere quando ci sarà l’ultimo saluto a ‘Miha’. I funerali di Mihajlovic sono previsti per le ore 11 di lunedì 19 dicembre presso la basilica di Santa Maria degli Angeli di Roma. Stando alle info di cui siamo in possesso, non dovrebbe esserci una diretta tv della cerimonia funebre. Tuttavia, saranno tante le emittenti sportive, come ad esempio Sky Sport 24, che seguiranno la funzione, mandandone in onda alcuni frammenti.