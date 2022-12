La partita che ognuno di noi, almeno una volta, ha sognato di giocare nella vita: la finale dei Mondiali. Messi contro Mbappé, Scaloni contro Deschamps, Argentina contro Francia. Quella del Lusail Iconic Stadium sarà una battaglia da non perdere: in palio, la Coppa più importante di tutte. E allora, ecco dove seguire Argentina-Francia in radio: come ascoltare la partita in diretta.

Orario e formazioni della finale dei Mondiali 2022

Tutto pronto per l’incontro più importante della carriera dei ventidue in campo, di tutti i calciatori in panchina, degli allenatori di Argentina e Francia. L’Albiceleste arriva a questo ultimo atto dopo aver vinto il suo girone, superando Polonia e Messico, nonostante la clamorosa sconfitta con l’Arabia Saudita all’esordio. Australia, Olanda e Croazia battute in un percorso che non ha conosciuto ostacolo. Riuscirà Lionel Messi a vincere, da assoluto trascinatore e dominatore, a 35 anni, la Coppa che sogna da quando guardava Maradona da bambino?

Deschamps e la sua Francia, invece, sono una macchina perfetta. Abbattute nel girone Australia e Danimarca (ininfluente la sconfitta con la Tunisia), Les Bleus hanno superato Polonia, Inghilterra e la sorpresa Marocco. I Campioni del Mondo sono pronti a bissare: riusciranno a confermarsi sul trono?

Orario dell’incontro le 16 ora italiana di domenica 18 dicembre. Le probabili formazioni:

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Dove ascoltare Argentina-Francia in radio: come seguire la diretta della finale

La finale dei Mondiali 2022 Argentina-Francia sarà trasmessa in radio da Rai Radio 2, emittente radiofonica ufficiale della competizione per l’Italia. Il broadcaster principale è infatti la Rai, che con la competenza dei suoi cronisti seguirà l’ultimo atto della Coppa del Mondo. Appuntamento alle 15.45 per seguire la marcia di avvicinamento alla gara più importante di tutte.