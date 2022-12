Il Marocco è la prima formazione nella storia dell’Africa a raggiungere la semifinale di un campionato del Mondo. Un risultato incredibile, festeggiato dai tantissimi marocchini in tutta Europa, e visto con simpatia anche da molti italiani. E allora, ecco come gridare forza Marocco ai Mondiali 2022: come si traduce questa espressione in arabo, dove trovare la bandiera per supportare questa squadra.

Come si dice Forza Marocco ai Mondiali 2022 in arabo

Alzi la mano chi, a inizio Mondiale, avrebbe scommesso un euro sulla squadra di Walid Regragui. E invece il Marocco, per citare Ligabue, fa come la neve: se ne frega. I Leoni dell’Atlante stanno davvero stupendo il mondo. Undici (e più) uomini in maglia rossa che hanno a sorpresa vinto un girone davvero difficile, quello con Belgio e Croazia (eliminando Lukaku e compagni).

Il miracolo sportivo di Hakimi, Amrabat, En-Nesyri, Saiss, Ziyech, Ounahi, Bono e tutti i marocchini scesi in campo è stato quello di superare i quarti di finale contro la Spagna, ai rigori. Ma forse nessuno avrebbe immaginato che questa squadra avrebbe messo in ginocchio anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fuori dai Mondiali.

La festa dei tantissimi marocchini verso la semifinale contro la Francia è stata dirompente: il tabellone dice che il Marocco è a due partite dalla vittoria della Coppa del Mondo. Certo, gli uomini di Deschamps sono di una categoria superiore. Ma chi l’ha detto che non possiamo credere ai miracoli?

E, allora, saranno in tanto quelli che vorranno gridare: “تعال يا المغرب ، لنفوز بكأس العالم هذه!”, “Taeal ya almaghrib , linufuz bikas alealam hadhihi!”, ovvero “Forza Marocco, vinciamo questa Coppa del Mondo” in arabo.