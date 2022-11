Si va delineando il tabellone della Coppa del Mondo in Qatar, che entra ormai nella sua fase più calda: quella a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale fino alla finalissima del Lusail Iconic Stadium. Vediamo insieme tutti gli accoppiamenti, con il tabellone dei Mondiali 2022 da stampare in PDF.

Tutti gli accoppiamenti della fase finale della Coppa del Mondo

Tutto pronto per la fase finale dei Mondiali 2022. Dopo la fase a gironi, si procede con ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali: per assegnare il terzo e quarto posto; per assegnare, soprattutto, la squadra Campione del Mondo. Come funziona la fase a eliminazione diretta? Le 32 squadre che si qualificano alla fase a eliminazione diretta si incrociano in un tabellone che si divide equamente in parte alta e parte bassa. Ogni squadra che si qualifica come prima di un girone, gioca contro una squadra che si qualifica come seconda.

Il tabellone degli ottavi di finale si compone dunque secondo questo schema:

Prima classificata girone A-Seconda classificata girone B (ottavo di finale 1)

Prima classificata girone C-Seconda classificata girone D (2)

Prima classificata girone E-Seconda classificata girone F (3)

Prima classificata girone G-Seconda classificata girone H (4)

Prima classificata girone B-Seconda classificata girone A (5)

Prima classificata girone D-Seconda classificata girone C (6)

Prima classificata girone F-Seconda classificata girone E (7)

Prima classificata girone H-Seconda classificata girone G (8)

Il tabellone dei quarti di finale:

Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2 (quarto di finale 1)

Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4 (2)

Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6 (3)

Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8 (4)

Le semifinali:

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

Il tabellone degli ottavi di finale aggiornato di partita in partita

Il tabellone compilato, con aggiornamenti di partita in partita.

Olanda-Seconda classificata girone B (ottavo di finale 1)

Prima classificata girone C-Seconda classificata girone D (2)

Prima classificata girone E-Seconda classificata girone F (3)

Prima classificata girone G-Seconda classificata girone H (4)

Prima classificata girone B-Senegal (5)

Prima classificata girone D-Seconda classificata girone C (6)

Prima classificata girone F-Seconda classificata girone E (7)

Prima classificata girone H-Seconda classificata girone G (8)

In questa competizione, le squadre che hanno giocato nello stesso girone nella fase a gruppi possono ritrovarsi contro solo una volta raggiunta la finale. Si tratta di uno schema, questo, che ovviamente andrà riempiendosi con l’avanzare della competizione. Noi vi proponiamo anche un tabellone mondiale in PDF con gli spazi vuoti, per aggiungere le squadre a ogni qualificazione raggiunta.