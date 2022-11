È una delle ospiti speciali de “Il circolo dei Mondiali”, Sanam Shirvani, arbitra iraniana. Residente in Italia da qualche tempo, ha di recente fischiato in Terza Categoria. Lei, una delle pochissime donne, per giunta in un sistema calcio di un Paese differente rispetto al suo luogo d’origine. Scopriamo di più su di lei e sulla sua biografia, ma anche su alcuni aspetti della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è l’arbitra iraniana ospite de “Il circolo dei Mondiali” dopo la gara dell’Iran

Sarà in studio dopo Iran-USA, Sanam Shirvani, arbitra iraniana che gira per i campi dei campionati dilettantistici piemontesi. Un’arbitra per passione, diremmo, dato che nella sua vita di tutti i giorni di mestiere fa l’architetto. Lo scopriamo dal suo profilo LinkedIn ufficiale, in cui Shirvani si racconta: “Mi chiamo Sanam e vivo in Italia da più di anni, ma sono originaria di Iran (Rasht). Ho iniziato la mia carriera di studi a Rasht, dove ho ottenuto una laurea triennale in design e architettura all’Università Azad di Parsa. Poco dopo, mi sono trasferita a Torino, dove ho vissuto per più di cinque anni per frequentare un master in Eco-Design, presso il politecnico di Torino”.

Non c’è dunque solo il pallone nella vita di una ragazza che è originaria di un Paese in cui non esistevano scuole di calcio per bambine, e lei non aveva nemmeno il permesso di entrare allo stadio. Qualcosa di inimmaginabile diventare arbitra tra gli uomini: “Come unico modo per entrare in uno stadio avevo quello di travestirmi da maschio, nascondendo capelli e forme. Io non volevo rischiare di essere scoperta. Avevo paura per la mia famiglia”, ha dichiarato Shirvani a Sky Sport. Una carriera, dunque, che Sanam vivrà nelle categorie inferiori, ma solo nella gerarchia del calcio italiano.

Cosa sappiamo della vita privata di Sanam Shirvani

Della vita privata di Sanam Shirvani sappiamo davvero poco. Possiamo però immaginare la sua grande passione per il calcio, che la spinge a calcare i campi del dilettantismo in condizioni, come detto, davvero particolari per lei. Ma sappiamo che è una tifosa del Persepolis, una delle più importanti squadre dell’Iran, e del Milan. Il suo idolo, infatti, era Paolo Maldini. Per il resto, sappiamo che ama dipingere, ed è volontaria della una società che si occupa di adottare animali.